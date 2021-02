Gazzetta - ADL non respingerebbe dimissioni Gattuso: in quel caso idea Benitez, ma ipotesi è remota

Esonero da escludere, al momento, per Gattuso. Non ci sono allenatori in grado di sostituirli. Diversa sarebbe la questione se fosse Gattuso a dimettersi. Dimissioni che il club non respingerebbe. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "A quel punto s’insisterebbe con Benitez. Quella delle dimissioni resta, comunque, un’ipotesi molto remota: il tecnico ha già lasciato intendere di non pensarci affatto. Il suo Napoli, tuttavia, è allo stremo, i giocatori non lo seguono più e persino il suo urlare in panchina si perde nel nulla".