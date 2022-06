Gazzetta - ADL per scelta ha rimandato i rinnovi a fine stagione e ora ha un problema

Aurelio De Laurentiis si ritrova con un problema serio: nessuno dei calciatori in scadenza di contratto ha rinnovato per il momento.

Aurelio De Laurentiis si ritrova con un problema serio: nessuno dei calciatori in scadenza di contratto ha rinnovato per il momento. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Per scelta ha voluto rimandare tutta la questione rinnovi a fine stagione. Strategie. Di fatto da Koulibaly a Fabian Ruiz, passando per David Ospina e Dries Mertens, nessuna trattativa di rinnovo ha raggiunto l’obiettivo finora. Ma chissà che nei prossimi giorni non possa arrivare qualche sorpresa".