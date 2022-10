Gazzetta - ADL si limita a parlare solo su Twitter: il motivo è la scaramanzia

Così Aurelio De Laurentiis su Twitter al fischio finale di Ajax-Napoli. Il presidente è solito commentare sul suo social

"Una squadra stellare, una prestazione cosmica. Sono orgoglioso di voi". Così Aurelio De Laurentiis su Twitter al fischio finale di Ajax-Napoli. Il presidente è solito commentare sul suo social preferito l’andamento delle partite, per adesso si sta limitando a farlo in questo modo senza poi rilasciare interviste o dichiarazioni. Anche scaramanticamente, De Laurentiis non intende modificare l’abitudine. Lo rivela La Gazzetta dello Sport.