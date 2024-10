Gazzetta - Agente Kvara vuole 8 mln più bonus, ADL ha fatto la sua offerta e non l'alzerà

Aurelio De Laurentiis vuole affrontare e risolvere il prima possibile la questione che riguarda il rinnovo di Kvaratskhelia. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla trattativa con l'attaccante georgiano: "D'altronde, si legge sul quotidiano, levare ogni dubbio sul proprio futuro renderebbe più libero mentalmente il talento classe 2001.

Anche perché Kvara di fatto si aspettava un "regalo" dopo la stagione scioccante d'esordio in campionato che ha portato il terzo scudetto al club. E invece continua a guadagnare 2 milioni a stagione, inaccettabili per l'agente Mamuka Jugeli che pretende almeno 8 milioni netti più bonus. Mentre il Napoli ne offre 6 e da qui non si sposterà, perché il presidente De Laurentiis non intende rincorrere nessuno per farlo rimanere.