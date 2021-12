Gazzetta - All'occorrenza Mario Rui può cambiare ruolo: possibile vederlo in mezzo

Alla luce dei tanti infortuni, è possibile che Luciano Spalletti in qualche partita potrà essere costretto ad adattare calciatori in altre posizioni. Tra questi, i cosiddetti jolly, può rientrare anche Mario Rui, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Con la penuria di mediani e il progressivo recupero di Ghoulam ecco che potremmo ritrovarci in mezzo Mario Rui, che nelle ultime partite ha anche svolto questo ruolo, per sganciare più avanti Fabian Ruiz, che al momento però non si sa quando recupererà".