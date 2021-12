Gazzetta - Anguissa sarà titolare col Milan, ballottaggio per l'altro posto in mediana

Il ritorno di Anguissa da titolare. Il centrocampista, secondo quanto raccolto dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si riprenderà il suo posto in mediana dopo l'infortunio muscolare accusato contro l'Inter. Ancora da decidere chi sarà al fianco del camerunense, con Lobotka che lavora per provare a recuperare in tempo per il delicatissimo match di San Siro

"Domenica, Zambo Anguissa tornerà da titolare proprio nello stadio dove un mese fa, era il 21 novembre, nella partita contro l’Inter ha riportato una lesione all’adduttore. Il camerunese è rientrato contro l’Empoli, sostituendo nella ripresa Demme. Contro il Milan giocherà dal 1’. Un recupero importante per Spalletti visto l’apporto che è in grado assicurare non solo in fase di impostazione ma anche in copertura a sostegno diretto della difesa.

Al fianco di Anguissa nella mediana per domenica è in pole Diego Demme che sta recuperando la migliore condizione dopo i problemi col Covid. Ma in questi giorni si stanno seguendo i progressi da parte di Stanislav Lobotka, finito k.o. per guai muscolari contro l’Atalanta. Con lo slovacco (ieri terapie e lavoro personalizzato sul campo) la linea di centrocampo sarebbe più corazzata nel faccia a faccia col Milan".