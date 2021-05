Gazzetta - Assalto viola a Gattuso: Commisso pronto ad affidargli progetto tecnico

Non dovrebbero esserci sorprese, a fine stagione Rino Gattuso andrà via da Napoli. Da dove ripartirà? Molto probabilmente dalla Fiorentina. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Per lui, ci sarebbe stato un ritorno della Fiorentina: Commisso si sarebbe convinto ad affidargli il progetto per il prossimo futuro. Se ne saprà di più a fine campionato anche sull’argomento Spalletti".