Gazzetta - Atalanta non brilla più come al Maradona, le stelle sono ferme al panettone

De Ketelaere è rimasto prigioniero del panettone, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando ch dopo il gol all’Empoli del 22 dicembre, ha inanellato 4 partite insufficienti, Supercoppa compresa. Un po’ meglio Lookman, ma anche lui è fermo al 22 dicembre. Se l’Atalanta ha frenato (3 pareggi consecutivi) è anche perché i due gioielli non brillano più come al Maradona:

"Gasperini deve ritrovarli. Intanto ha ritrovato il gol del capocannoniere Retegui e occhio: l’Atalanta ne avrà anche pareggiate 3, ma i risultati utili consecutivi sono diventati 15. Non perde in campionato da settembre. Una continuità da grande, spia di personalità e consapevolezza che in uno scontro diretto pesano tanto. Contro il Napoli, vuole ritornare a vincere, portarsi a un solo punto, superare l’Inter e tenere a tiro il Grande Sogno".