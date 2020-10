Gazzetta avverte: "Covid ha periodo di incubazione di 5 giorni e può non essere rilevato dopo solo 48 ore"

Un primo passo, importante ma non decisivo. La Gazzetta dello Sport commenta così la notizia della negatività dell’intero gruppo Napoli, al primo tampone effettuato a circa 40 ore dalla fine della partita con il Genoa di domenica. Questa l'analisi della rosea sul primo giro di tamponi:

"Contribuisce a togliere un pizzico di paura in casa azzurra, ma non dà tranquillità. Ieri tutti si sono allenati regolarmente e nessun atleta ha avvertito sintomi che possano creare anche la minima apprensione. E anche questo è un buon segno. Ma l’esperienza maturata sul campo, oltre alle conoscenze, fanno concordare gli esperti sul fatto che il Covid-19 può rimanere in incubazione anche cinque giorni, e poi potrebbe essere anche non rilevato da un tampone nelle ulteriori 48/72 ore. Del resto non è un caso che nonostante la decisione di alcuni stati - come la Francia - di fissare in 7 giorni la durata della quarantena per chi è entrato in contatto con soggetti positivi al virus, l’Organizzazione Mondiale della Sanità invece ha mantenuto le due settimane. Dunque ci vuole tempo e nervi saldi per avere certezze".