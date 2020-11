Gazzetta - Bakayoko ha febbre alta, ma non è Covid: il francese ha una convinzione

Bakayoko ha febbre alta, ma non è Covid. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Il francese si è fermato per influenza e ieri registrava una temperatura alta. Lo staff medico del Napoli tende a scongiurare ipotesi Covid. L’esito dei tamponi effettuati al gruppo (tutti negativi lunedì) e i sintomi finora accusati dal centrocampista tenderebbero a escludere un contagio del virus. Comunque Bakayoko rimane isolato a casa. Lui è convinto di debellare in fretta questa influenza e conta di tornare disponibile per giocare domenica da ex contro il Milan, dove ha giocato sotto la guida di Gattuso. Nel caso non dovesse farcela per la sua posizione è pronto il tedesco Diego Demme".