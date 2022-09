Gazzetta - Calabria contro il miglior giocatore del campionato: resterà bloccato per Kvara!

Escluso dai convocati di Mancini, Davide Calabria non ha neanche molto tempo per pensarci.

Escluso dai convocati di Mancini, Davide Calabria non ha neanche molto tempo per pensarci. La Gazzetta dello Sport scrive quest'oggi che il terzino "è atteso semplicemente dal miglior giocatore di questo inizio di campionato, che gioca nella squadra più in forma. Khvicha Kvaratskhelia accelera a sinistra, Calabria difende a destra e l’incrocio è ad alto rischio. Non solo, da quella parte attacca Piotr Zielinski, che conosce la strada per la porta e l’arte di prendere sul tempo un terzino. Serataccia? Non è detto. Calabria in questo inizio ha fatto un po’ di fatica, però ha carattere. Che cos’è la sua carriera, se non una continua dimostrazione che i limiti non esistono e i pronostici si ribaltano? Più di qualche volta ha giocato faccia a faccia con un esterno più talentuoso di lui, molto spesso ha vinto il duello"

L'accorgimento tattico - "Pioli, come sempre, sa che al suo 2 può chiedere di attaccare o di restare bloccato, per lasciare a Theo Hernandez la libertà che merita il suo mancino. Considerata l’assenza di Leao, domani sarà più probabile la seconda ipotesi: Theo nelle serate di calcio offensivo, Calabria vicino a Kalulu".