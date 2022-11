Gazzetta carica il Milan: "Distacco dal Napoli non è definitivo"

"Oltre il novantesimo, su autogol e con contorno di proteste, il Milan ha acciuffato una vittoria che non meritava"

La Gazzetta dello Sport, con un articolo a cura di Sebastiano Vernazza, si sofferma sull'analisi di Milan-Fiorentina. Oltre il novantesimo, su autogol e con contorno di proteste, il Milan ha acciuffato una vittoria che non meritava, il pareggio avrebbe premiato e definito la bella prestazione della Fiorentina, ma il successo ha una sua logica. La Fiorentina ha pagato la leggerezza con cui nella ripresa ha dilapidato un paio di situazioni molto favorevoli per portarsi in vantaggio. Il Milan è andato all’incasso grazie al coraggio di Stefano Pioli, che ha chiuso con un 4-2-4 molto spinto, anzi temerario.

Opposti estremismi che spiegano il risultato, al di là delle polemiche sull’autorete decisiva di Milenkovic: Rebic ha caricato o meno il portiere Terracciano? Vista e rivista, l’episodio si può leggere con sfumature varie, ma a noi pare che Terracciano abbia più che altro sbagliato tempi e modi dell’uscita. Vittoria cruciale per i campioni d’Italia e per la sopravvivenza della corsa scudetto. Il Milan rimane secondo a meno otto dal Napoli capolista, un distacco corposo, ma non definitivo. Nulla può essere inscalfibile a 23 giornate dalla fine.