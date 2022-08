Gazzetta ci ripensa: "Il Napoli può sorprendere, Kvara è un tesoro: quanti dribblano così?"

TuttoNapoli.net

La firma della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando analizza la Serie A al via, in una fantasiosa intervista al campionato. C'è spazio anche per un passaggio sul Napoli:

Campionato, perdi tre amici: Koulibaly, Insigne, Mertens.

«Una ferita, non lo nego: un uomo di valori, una bandiera di talento, un bomber col sorriso. Forse però, per il Napoli, era il momento di uno strappo. Cambiare strada per interrompere la ripetitività delle ultime stagioni che non ha portato al titolo».

Ti piace la strada scelta?

«Sì. Quanti nel calcio di oggi sanno dribblare con facilità? Kvaratskhelia è un piccolo tesoro. Raspadori accelererebbe una squadra già votata alla velocità, da Osimhen in giù. Il Napoli futurista di Spalletti potrebbe sorprendere. Il Futurismo è nato a Napoli con Marinetti».