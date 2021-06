Gazzetta - Con Spalletti nuova gerarchia: Politano alla pari con Insigne e Lozano

Nell’estate del 2018 il tecnico dell’Inter chiese al club di acquistare un esterno destro del Sassuolo, che era andato in doppia cifra di gol: era Matteo Politano che in nerazzurro giocò con Spalletti tutte le partite di campionato, tranne 2 per squalifica. SI parla della grande stima di Spalletti nei confronti dell'esterno che già tanto bene ha fatto al Napoli nell'ultima stagione.

"Poi l’allenatore venne esonerato, Conte portò un sistema di gioco diverso e Politano nel gennaio 2020 passò al Napoli. Ora dopo aver concluso la sua migliore stagione (12 gol e l’Europeo sfiorato col c.t.Mancini), Matteo ritrova la guida che forse ha più creduto in lui. Nella stagione che porterà al Mondiale e con gli insegnamenti sul modo di giocare già chiari, Politano - presto papà - se la giocherà alla pari con Lozano e Insigne, gli attuali esterni “considerati” titolari. Del resto con Gattuso ha saputo meritarsi spazio e fiducia. Ecco Spalletti non ripartirà solo da questi tre, ma è da questi particolari che si giudica un costruttore di gioco" scrive la rosea..