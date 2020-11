Gazzetta - Corte d'Appello severa nei confronti del Napoli, condotta per non giocare

Una sentenza che sembra uno schiaffo sul volto del Napoli, quella emessa ieri dal giudice Sadulli. La Gazzetta dello Sport sottolinea proprio la durezza di quello che è stato scritto dalla Corte d'Appello nei confronti del club di Aurelio De Laurentiis.: "La Corte d’appello è più che severa nei confronti del Napoli. Perché riferendosi ai valori di lealtà e probità sottolinea: 'Tale principio non risulta essere stato rispettato'. [...] Nessuna causa di forza maggiore per la Corte che anzi accusa il club ricorrente. Per i giudici la condotta del Napoli nei giorni antecedenti la partita è stata tenuta 'al precipuo scopo di non disputare il predetto incontro'".