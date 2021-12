Gazzetta - Covid in agguato: il Napoli ha mandato un messaggio ai suoi calciatori

Massima attenzione in casa Napoli in chiave Covid. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "In questo complicato periodo nel quale rifletti se sia il caso di rivolgersi a qualche entità superiore per risolvere i problemi legati agli infortuni, il Napoli ha deciso di mandare un messaggio ai suoi calciatori. Il club azzurro ha caldeggiato di evitare locali affollati e uscite (premiazioni o altro) perché il Covid è in agguato e in questo delicato momento la squadra di Luciano Spalletti non può permettersi di perdere alcun elemento, viste le ristrettezze".