Gazzetta critica: "Finale sconcertante, Napoli subisce Sassuolo anche sulla personalità!"

Pioggia di critiche per il Napoli dopo la clamorosa rimonta subita per mano del Sassuolo nel quarto d'ora finale al Mapei Stadium. Questa la breve analisi de La Gazzetta dello Sport: "Spalletti difende il gruppo e bene fa, ma il finale della capolista, che ora sente il fiato sul collo delle milanesi, è abbastanza sconcertante. Dominante per un’ora la squadra ha cominciato a rinculare e nel finale ha subito anche sul piano della personalità il Sassuolo. Difetti che si erano visti contro l’Inter così come a Mosca".