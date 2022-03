Gazzetta - Da Raspadori a Zaniolo, ecco l'Italia del futuro (Insigne non ci sarà)

In ballo c'è però anche un passaggio al 4-2-3-1, che regalerebbe maggior spazio a Locatelli così come a Raspadori

La Gazzetta dello Sport, partendo dall'inutile gara di domani dell'Italia contro la Turchia e dalla sempre più probabile permanenza di Roberto Mancini sulla panchina azzurra, prova a delineare la squadra del futuro con proiezione al Mondiale del 2026. Ripartendo da Donnarumma e dalla difesa a 4 con Bonucci-Bastoni al centro, importanti saranno i rientri di Di Lorenzo e, soprattutto, Spinazzola. Il 4-3-3 del futuro potrebbe prevedere Tonali in mezzo a Barella e Verratti, per un centrocampo più dinamico e con maggiore verticalità rispetto a quello attuale. Mentre davanti col centravanti designato Scamacca toccherebbe a Chiesa e uno fra Berardi e Zaniolo. In ballo c'è però anche un passaggio al 4-2-3-1, che regalerebbe maggior spazio a Locatelli così come a Raspadori o Pellegrini nella casella alle spalle della punta. Non ci sarà Lorenzo Insigne.