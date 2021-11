Gazzetta - Delusione Demme: voleva sfruttare la sosta per conquistare più spazio

Delusione per Diego Demme. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta così la positività al Covid del centrocampista del Napoli: "Ci teneva Diego Demme a utilizzare questa sosta per recupere la giusta condizione. Per conquistarsi cosi più spazio dopo la sosta ai box causata dall’operazione al legamento collaterale mediale del ginocchio.

Era rientrato da titolare nelle due gare contro il Legia Varsavia, in Europa League. Ed invece il centrocampista tedesco ora deve sopportare un altro ostacolo. Venerdì, nel giro di tamponi previsto per l’intero gruppo squadra del Napoli, è stata riscontrata la sua positività al Covid. Come da protocollo,