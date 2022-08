Gazzetta - Demme accusa Anguissa: rischia una multa e Spalletti dovrà chiarire il caso

Diego Demme non ha digerito l’infortunio al piede sinistro (infrazione all’osso cuboide) che lo terrà fuori per un mese

Diego Demme non ha digerito l’infortunio al piede sinistro (infrazione all’osso cuboide) che lo terrà fuori per un mese. E così nella tarda serata di ieri, il centrocampista ha pubblicato su Instagram una storia "Grazie per i messaggi. Sono sempre positivo, però al momento è difficile perché il mio infortunio è successo perché qualcuno non sapeva gestire se stesso. Il passato non si può cambiare, però il futuro SI. Stay positive". E la Gazzetta dello Sport sottolinea che Diego dà la colpa dell’infortunio al compagno che lo ha contrastato duramente in partitella (sarebbe Frank Anguissa): "Secondo Demme l’intervento era evitabile. Non parla di intervento premeditato, ma di incapacità di gestirsi in allenamento. Ora tocca a Spalletti chiarire la questione in modo che resti armonia all’interno dello spogliatoio. Tra l’altro il tedesco, viste le rigide regole contrattuali, potrebbe rischiare anche una multa del club per questo post".