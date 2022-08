Demme accusa (Anguissa?) per l'infortunio: "Qualcuno non ha saputo gestire se stesso!"

In mattinata la Gazzetta ed il Corriere del Mezzogiorno hanno parlato del contrasto con Anguissa in allenamento che ha messo fuori gioco Diego Demme

In mattinata la Gazzetta dello Sport ed il Corriere del Mezzogiorno hanno parlato del contrasto con Anguissa in allenamento che ha messo fuori gioco Diego Demme per circa un mese. Ed a questo punto pare proprio che Demme - senza fare il nome - abbia tirato in ballo Anguissa in un messaggio rivolto ai tifosi nelle stories di Instagram: "Grazie per i messaggi. Sono sempre positivo però al momento è difficile perché il mio infortunio è successo perché qualcuno non ha sapeva gestire se stesso. Il passato non si può cambiare però il futuro sì. Stay positive". Di seguito la storia Instagram del centrocampista