Gazzetta descrive la mezz'ora di inferno: "Doppio attacco dei napoletani ai tedeschi!", e spunta il motivo

Nel pomeriggio i tifosi tedeschi erano a Piazza del Gesù a mangiare e bere e, come scrive La Gazzetta dello Sport, gli ultras azzurri non intendevano “sopportare” questo sgarbo e hanno cercato di organizzarsi in gruppetti per assaltare i “nemici”. Il quotidiano aggiunge: "Poco dopo le 16.30, ecco partire l’attacco da due parti diverse dello slargo, con le forze di polizia in difficoltà nell’evitare lo scontro diretto cercato da entrambe le fazioni. Sono stati utilizzati per colpire tavolini e sedie dei locali, oltre a pietre e lancio di petardi e fumogeni.