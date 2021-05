Gazzetta: "Difficile capire perchè le strade del Napoli e di Gattuso debbano dividersi"

"Esulta soddisfatto Aurelio De Laurentiis che proprio al fischio finale di Calvarese cinguetta entusiasta". Si parla del patron sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport e dell'addio a fine stagione di Rino Gattuso: "Ancora complimenti dunque per il lavoro del suo allenatore e del gruppo. E appare difficile da capire perché le strade fra club e Gattuso debbano dividersi, ma è inutile farsi ulteriori domande oggi. A fine torneo si tireranno le somme, la Champions è ovviamente dirimente.

E se l’inverno ha riservato momenti bui viene da chiedersi cosa sarebbe stato se il tecnico avesse avuto Osimhen per quei tre mesi in cui il nigeriano si è prima infortunato e poi infettato col Covid. Comunque sia con 9 gol in 4 giorni il Napoli mostra di aver tutte le carte in regola, a cominciare da un’ottima condizione psico-fisica (39 punti nel girone di ritorno, secondo in classifica), per chiudere in bellezza lo sprint per l’Europa di prima classe. Il risultato forse è troppo pesante per l’Udinese, perché se i padroni di casa producono tanto, i friulani provano a restare in partita fin quando possono e la prestazione resta dignitosa".