Prima pagina Gazzetta dopo il disastro europeo: "Spalleti e Gravina sotto accusa"

"Sotto accusa". È questo il titolo scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per analizzare le posizioni di Gabriele Gravina e Luciano Spalletti dopo la bruciante eliminazione dell'Italia da Euro 2024: il presidente della FIGC e il ct della Nazionale sono stati protagonisti ieri in conferenza stampa per commentare l'ultimo flop azzurro.

La rosea dedica la spalla anche a Juventus e Inter: i bianconeri ufficializzano il colpo Douglas Luiz, mentre i nerazzurri si godono il momento d'oro di Lautaro con l'Argentina.