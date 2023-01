Gazzetta - Due azzurri spingono per avere maggiore spazio

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla profondissima rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

"Comunque sia, come emerso anche nel derby di Salerno, l’organico del Napoli è capace di sopperire a tutte le assenze. Anzi in questo momento ci sono giocatori come Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone che spingono per avere maggiore spazio. Luciano Spalletti da parte sua è tranquillo perché sa di disporre di un organico competitivo che gli consente di volta in volta di operare le scelte più efficaci considerando gli impegni e gli avversari. Però è chiaro che lo show visto contro la Juventus, dimostra quanto più forte diventi il Napoli se riesce a coniugare la fantasia e la classe di Kvaratskhelia con la potenza sotto porta di Osimhen".