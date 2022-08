Gazzetta - E' tornata la serenità attorno al Napoli: il merito di ADL in due mosse

Un salutare bagno di folla e un test utile per provare nuove armi in vista della trasferta di Firenze

TuttoNapoli.net

Un salutare bagno di folla e un test utile per provare nuove armi in vista della trasferta di Firenze. Il pomeriggio del Maradona ha portato solo note positive al Napoli di Spalletti. Poco meno di un anno fa, con la squadra in testa alla classifica, il Napoli si sognava di avere 35 mila persone al Maradona che tifassero. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che è tornata la serenità intorno al Napoli e i meriti stavolta vanno dati a De Laurentiis che oltre a ricostruire una squadra competitiva ha teso la mano alla gente, che da tempo chiedeva questi allenamenti “a porte aperte” per sentire più vicina la squadra.