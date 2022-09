Gazzetta - Elmas o Gaetano sotto punta col cambio modulo: soluzioni a gara in corso per il Toro

Demme sta per tornare a disposizione e potrà essere utile soprattutto da playmaker, nel ruolo che Ndombele ha faticato a fare contro lo Spezia"

Luciano Spalletti studia sempre soluzioni alternative per saper affrontare ogni tipo di necessità. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che si proietta alla sfida di sabato contro il Torino: "Il Napoli in mezzo è un mix di muscoli e piedi sopraffini ma soprattutto ha tante alternative da poter sfruttare anche a gara in corso. Demme sta per tornare a disposizione e potrà essere utile soprattutto da playmaker, nel ruolo che Ndombele ha faticato a fare contro lo Spezia essendo anche lui un interno d’assalto come ha dimostrato a Glasgow.

E poi ci sono i duttili per definizione, vale a dire Elmas e Gaetano. Anche loro hanno già dato un discreto contributo e chissà che con il Torino non possano essere riproposti seppur a gara in corso visto che si preannuncia un match fisicamente molto dispendioso dati i ritmi solitamente imposti dalla formazione granata. L’idea di fondo è sempre la stessa, mettere la qualità al centro e quindi partire con lo schieramento migliore nella zona nevralgica del campo, ma Spalletti sa che per trovare spazio tra le linee potrebbe anche servire una variazione sul tema ed allora occhio anche ad un eventuale 4-2-3-1 durante il match con Elmas (o Gaetano) sottopunta.