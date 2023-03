Gazzetta esalta Osimhen: "Fa paura a tutti! Una forza della natura impossibile da marcare"

Per il Milan, domenica, Victor Osimhen sarà il pericolo numero uno come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per il Milan, domenica, Victor Osimhen sarà il pericolo numero uno come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che elogia il nigeriano: "Il nigeriano paura a tutti. Un centravanti trascinatore che gli avversari non hanno più. Una forza della natura difficile da marcare anche per il numero portentoso di scatti che riesce a effettuare nell’arco di una partita. Stavolta torna dall’Africa in buona forma e convinto di prendersi scudetto e classifica dei cannonieri. Senza ovviamente tralasciare la Champions".