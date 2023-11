Gazzetta esalta Simeone: "Gioca poco e mai una parola fuori posto!"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elogia Giovanni Simeone, in gol al Bernabeu

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elogia Giovanni Simeone, in gol al Bernabeu: "Giovanni Simeone è un ragazzo pulito che vive di emozioni: ha scelto Napoli due estati fa consapevole che avrebbe giocato poco e che in quel poco avrebbe dovuto dimostrare tanto. Tantissimo. Una sfida nella sfida, che fino a oggi Gio sta vincendo con qualità e professionalità: mai una parola fuori posto, mai una smorfia, mai una corsa in meno. E quando non gioca, eccolo lì a festeggiare per primo i gol dei compagni".