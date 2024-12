Gazzetta - Finalmente Neres per riaccendere l'attacco e ritrovare il gol perduto

Ad Udine toccherà a David Neres. Nella formula fantasia per riaccendere il Napoli, probabilmente, avrebbe trovato posto lo stesso in vista della missione a Udine, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che a maggior ragione dopo l'’infortunio di Kvaratskhelia sarà lui la soluzione nonostante le parole interlocutorie di Antonio Conte:

"Difficile pensare a uomini alternativi al brasiliano per un Napoli che ha l’obbligo di ritrovare il gol perduto. Neres ha tutto ciò che serve al Napoli per far dimenticare l’assenza del georgiano. E soprattutto per cercare di riaccendere Lukaku e l’attacco azzurro. Nelle ultime cinque gare di A, il Napoli ha messo a segno appena tre reti. Serve una sterzata immediata, come i cambi di direzione di Neres".