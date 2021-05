Gazzetta - Gattuso azzecca il centravanti, per il Napoli sembrava tutto facile

"Il Napoli trova in fretta il gol del vantaggio perché Gattuso azzecca la scelta del centravanti. Osimhen è in gran forma e segna al primo affondo il suo terzo gol consecutivo". La Gazzetta dello Sport parte dalla perla del centravanti nigeriano per analizzare il pareggio del Maradona tra Napoli e Cagliari:

"Sembra tutto facile per il Napoli ma non è così. Perché Semplici ha disegnato un 4-1-4-1 basso e attento per non lasciare spazi alle triangolazioni dei virtuosi attaccanti azzurri. Ma al tempo stesso Pavoletti non viene abbandonato lì davanti, specie quando Duncan riesce a innescare fra le linee Nainggolan. E in effetti alla prima palla messa dentro dal Ninja, Zappa si avventa a destra e colpisce il palo. E prima della chiusura del tempo uno strepitoso Meret respinge nella stessa azione le conclusioni a botta sicura di Pavoletti e Nandez. A inizio ripresa è il Napoli a riprendere il pallino con un Osimhen devastante negli spazi e lanciato con continuità dai compagni. Il nigeriano raddoppia, ma l’arbitro dice no. E gli azzurri continuano poi a deliziarsi con belle giocate, concluse con tiri mai perentori. Solo in una occasione (Demme) Cragno si salva per la traversa".