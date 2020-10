Gazzetta - Gattuso, lavoro capillare oltre il tecnico-tattico: cambiato l'approccio mentale

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport dà spazio al Napoli, andando a leggere in maniera approfondita ed analitica il percorso di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra: "C’è un lavoro capillare dietro i successi del Napoli. Che non riguarda soltanto l’aspetto tecnico-tattico, perché si va oltre, perché Rino Gattuso ha avuto e sta avendo il merito di curare anche la questione mentale. In alcuni casi il suo sapersi rapportare con i giocatori è stato determinante per recuperarne qualcuno alla causa. Con la sua gestione è cambiato l’approccio, la squadra ne segue le indicazioni senza perdere di vista la serietà che l’allenatore richiede durante gli allenamenti".