Gazzetta - Ghoulam torna e fa lavoro tattico con Spalletti: la soluzione alla fascia mancina?

Dopo cinque mesi, ieri mattina, Faouzi Ghoulam è ritornato in campo e ha svolto le lezioni tattiche impartite da Spalletti, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che il recupero dell’esterno algerino potrebbe essere un’altra soluzione per la questione della fascia mancina. L'algerino però è reduce dal grave infortunio patito a marzo: continuerà a fare un supplemento di lavoro per recuperare e dovrebbe essere disponibile soltanto dopo l’inizio del campionato.