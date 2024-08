Gazzetta - Gilmour, il Napoli non molla e il Brighton ha bisogno di cedere: la situazione

C'è spazio per il mercato del Napoli sulle pagine de La Gazzetta dello Sport distribuita stamattina in edicola. Tra un McTominay e un Lukaku che stanno arrivando alla corte di Conte, c'è la questione relativa all'altro grande obiettivo per il centrocampo dalla Premier League, quel Billy Gilmour (23 anni) per cui il Brighton non ha ancora mollato all'idea di riuscire a tenerlo.

La situazione, infatti, sembra tutt'altro che lineare: i Seagulls continuano a giocare al rialzo, aspetto che non raccoglie esattamente l'approvazione dalle parti di Napoli. Il suo allenatore Hurzeler spera ancora di convincerlo a rimanere dov'è, ma dopo 250 milioni di euro spesi sul mercato solo in questa estate, gli inglesi hanno bisogno di rientrare. E mentre lo stesso Gilmour spinge per andare al Napoli, il diesse azzurro Giovanni Manna si è spinto a offrire 15 milioni di euro più bonus, a fronte dei 20 chiesti dal Brighton. E Conte lo vuole, per un centrocampo da grandi ambizioni.