Gazzetta - Giroud in copertina: gol-vittoria al Maradona e non sbaglia un rigore dal 2012

Il duello tra Milan e Napoli sta diventando una cosa seria, come negli anni Ottanta, e l’uomo sul manifesto di questa strana serie tv è Olivier Giroud, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che all'andata il pareggio di Kessie fu annullato per un suo fuorigioco geografico e Spalletti disse "Siamo andati in difficoltà solo contro Giroud" ed al Maradona invece segnò "uno dei suoi gol di piombo, deviando un tiro di Calabria. Scena già vista e destinata a rivedersi. In questa stagione ha colpito nell’unico scontro diretto per lo scudetto - il derby, ovviamente - e ha segnato anche a squadre più normali, dalla Samp alla Dinamo Zagabria. Qualche volta si gira, qualche volta no, i milanisti si esaltano comunque. Tra le specialità della casa, è il caso di considerare il calcio di rigore. Giroud in carriera è a 17 su 20 e non ne sbaglia uno dal 2012".