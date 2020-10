Gazzetta - Giuntoli telefona al Chelsea, vuole chiudere per Bakayoko: ecco l'offerta

Il Napoli è interessato a Tiémoué Bakayoko: il suo ingaggio servirebbe per dare maggiore sostanza al centrocampo. Lo scrive l'edizione odierna della rosea, che svela tutti i dettagli della trattativa che il Napoli sta cercando di impostare con il Chelsea: "Cristiano Giuntoli ci sta provando in maniera importante. Il ds napoletano ha avuto un colloquio telefonico con il Chelsea al quale ha offerto 2 milioni di euro per il prestito oneroso senza diritto o obbligo di riscatto. Al giocatore, invece, il, Napoli è pronto ad offrire un biennale da due milioni di euro s stagione, a fronte dei 3,5 milioni di euro che rappresentano l’attuale stipendio che percepisce dal club inglese.

La proposta del Napoli, dunque, è al vaglio dei dirigenti del Chelsea che vorrebbero dare Bakayoko con la formula del prestito con diritto di riscatto. I due club hanno concordato una scadenza, entro domani il Napoli si aspetta una risposta. Se dovesse essere positiva, l’operazione potrebbe avvenire in tempi molto stretti considerato che lunedì sera il mercato chiude".