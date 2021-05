Gazzetta - ADL ha sempre sostenuto Gattuso: tecnico paga infortuni e le sue incertezze

Andrà via Gattuso portandosi dietro, magari, il rammarico di quei due mesi gettati alle ortiche, per gli infortuni e il Covid-19, certo, ma anche per le sue incertezze che hanno pesato parecchio nei momenti di difficoltà. Scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'addio annunciato del tecnico calabrese.

"Non è bastato che la squadra si schierasse dalla sua parte, seguendone le direttive e sostenendone il lavoro: la decisione di interrompere il rapporto è stata bilaterale. In ogni modo, De Laurentiis l’ha sempre sostenuto, nei momenti di crisi s’è presentato nello spogliatoio confermandogli la fiducia e imponendo alla squadra di seguirlo, proprio per non compromettere del tutto la stagione".