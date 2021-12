Gazzetta - I limiti del calcio italiano: 50% out dalla Champions e Milan addirittura a casa

Il calcio italiano è ancora lontano, e parecchio, da quello inglese. Ne è convinto Alessandro Vocalelli, che sulle colonne de La Gazzetta dello Sport espone la sua tesi: "Esattamente cinque mesi fa, l’Italia conquistava a Wembley il titolo europeo. Sembra passato un secolo e, nel frattempo, siamo stati spediti dalla Svizzera (non dal Brasile) agli spareggi Mondiali e abbiamo perso il cinquanta per cento delle nostre squadre di Champions, con l’Atalanta in Europa League e il Milan direttamente a casa. Insomma il risveglio è stato brusco. E di questo bisogna prendere atto, su entrambi i fronti: il calcio italiano ha perso immediatamente l’occasione per confermarsi e il campionato italiano ha ribadito i suoi evidenti limiti. Siamo lontanissimi ad esempio dalla Premier".