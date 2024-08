Gazzetta - Il Napoli gioca come se avesse già Lukaku in attacco, ma c'è Raspadori

Analisi tattica su La Gazzetta dello Sport della vittoria del Napoli contro il Bologna. In attacco si sente l'assenza di un bomber alla Lukaku, come Lukaku: "Non tutti i problemi del Napoli sono risolti, sia chiaro. Dopo un paio di azioni pulite concluse debolmente da Raspadori, il Napoli si siede dietro in 5-4-1, cedendo il pallone al Bologna. Conte lo faceva anche nella sua Inter scudettata. Però, a differenza di quella versione, non riesce a lungo a ripartire, appoggiandosi alle sponde del centravanti: Raspadori non può per ovvi motivi svolgere le funzioni di protezione e distribuzione che saranno di Lukaku, ma il gioco sembra già congegnato per avere davanti Big Rom".