Gazzetta - Il Napoli ha due cause in corso con Milik da 1 milione di euro: i dettagli

Il Napoli ha due cause in corso con Milik: una riguarda il famoso caso dell'ammutinamento, l'altra una presunta violazione del contratto sui diritti d'immagine con una pubblicità non autorizzata. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport nel suo focus per parlare del futuro del bomber polacco. Si tratta di una partita da un milione di euro che non aiuta le parti a gestire con serenità la separazione.