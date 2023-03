Gazzetta- Il Napoli ha un vantaggio rispetto a Bayern, Man City e Real Madrid

Elogio al Napoli in Europa sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Elogio al Napoli in Europa sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Osimhen, Kvara, Lobotka, Di Lorenzo e tutti gli altri. Non c’è un peggiore, nessuno gioca a questi livelli con questa continuità. Il Napoli fa paura all’Europa, nessuno sa come prenderlo. Forse soltanto il Benfica, l’altra grande sorpresa, è nella stessa situazione.