Gazzetta - Il Napoli s'è ritrovato, ha di nuovo un'anima: è mancata solo una cosa

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Una serata di sacrificio meritava forse un finale diverso. Per il Napoli, per Mazzarri, per tutti i tifosi che avranno sofferto insieme ai loro beniamini davanti alla tv. Ma il Napoli si è ritrovato, ha di nuovo un’anima di squadra, ha riacquisito con orgoglio la voglia di lottare tutti insieme. E questa è una grande vittoria morale, che potrebbe sbloccare le gambe e la testa dei campioni a lungo in crisi. Ciò che è mancato nella finale di Riad, forse, è il guizzo finale. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.