Gazzetta - Insigne ha parlato con Mancini della destinazione Toronto: la risposta del Ct

Non solo Spalletti: Lorenzo Insigne ha parlato anche con Roberto Mancini del suo possibile passaggio al Toronto. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Parallelamente Lorenzo ha chiamato anche il commissario tecnico Roberto Mancini. Al quale ha spiegato la sua scelta futura ma anche la determinazione di restare in Nazionale, a partire dai playoff di marzo e sperando di arrivare almeno al Mondiale in Qatar a dicembre.

Mancio ha risposto che la stima non cambia nei confronti di un giocatore importante per l’Italia per il raccordo fra le due fasi di gioco. Ma che tutto passerà per una continuità di rendimento che solo il campo potrà dare. E qui Insigne sa che dipenderà da lui ma non solo. Perché non si può escludere che il Napoli decida nel finale di stagione di puntare su altri giocatori.