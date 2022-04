Gazzetta insiste: "Alcuni episodi hanno danneggiato il Milan come il gol di Kessié annullato col Napoli"

Non si placa la rabbia dei milanisti e del club rossonero per il gol annullato a Bennacer in semifinale di Coppa Italia

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non si placa la rabbia dei milanisti e del club rossonero per il gol annullato a Bennacer in semifinale di Coppa Italia. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza gli episodi arbitrali di questa stagione: "Di certo, senza addentrarsi negli episodi soggettivi, ce ne sono alcuni che hanno oggettivamente danneggiato il Diavolo. In campionato ce ne sono tre. Uno: il gol di Kessie contro il Napoli, annullato per un fuorigioco di Giroud “sdraiato” sotto Juan Jesus e considerato in offside attivo (il Napoli vince 1-0)".