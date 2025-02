Gazzetta - Inter, Inzaghi ha parlato alla squadra: vuole azzannare il campionato

L'Inter e Simone Inzaghi da domani fino alla fine di febbraio dovranno accelerare per prendersi lo Scudetto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il rendimento dei nerazzurri in Champions League ha permesso loro di evitare il playoff e così ora potranno concentrarsi sul campionato. Dopo il derby contro il Milan, ad Appiano si è parlato proprio di questo. Il tecnico ha capito che la squadra ha energie e fame per azzannare la Serie A in questo mese, a partire dalla sfida di domani sera al Franchi contro la Fiorentina.

Inzaghi ha spiegato che lo scontro diretto di marzo a Napoli sarà l'occasione per dimostrare chi è la squadra più forte, ma se dovessero essere fatti degli errori adesso, quel match perderebbe di significato. I campioni d'Italia in carica sono vogliosi di confermarsi, ma Conte li obbligherà a tenere commettere pochi errori.