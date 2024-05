Gazzetta interpreta diversamente il regolamento Uefa: "Il Napoli può sperare nel 9° posto"

Non tutti i media concordano sul regolamento Uefa che non aprirebbe al nono posto qualora la Fiorentina arrivasse ottava vincendo la Conference

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non tutti i media concordano sul regolamento Uefa che non aprirebbe al nono posto qualora la Fiorentina arrivasse ottava vincendo la Conference League. Per la Gazzetta dello Sport, infatti, il Napoli può tifare viola: "C'è un posto in più via ranking Uefa. L'ottavo posto garantisce l'Europa, ma ora Calzona - si legge - deve sperare che la Fiorentina sollevi la Coppa ad Atene e resti ottava in classifica".

In realtà però il regolamento Uefa pare dica cose diverse. Nei giorni scorsi per i più è parso evidente il passaggio “se la vincitrice della Conference League si qualifica alla Conference League attraverso il campionato, il numero di posti disponibili per la federazione per la Conference League diminuisce di uno”: per l’Italia, quindi, si passerebbe da uno a zero posti.