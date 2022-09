Gazzetta - Kim non è il nuovo Koulibaly, è abituato a difendere di reparto al contrario di KK

"Anche per questo si è preso la scena ed è già finito nel mirino degli addetti allo scouting dei maggiori club europei".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Kim non è il nuovo Koulibaly ma è semplicemente Kim, capace di esaltare anche chi gioca di fianco a lui perché abituato a difendere di reparto al contrario del centrale del Chelsea che eventualmente rimediava a qualche svarione tattico con il suo strapotere fisico". Sulla Gazzetta dello Sport torna il confronto tra il sud-coreano e l'ex difensore azzurro.

"Anche per questo si è preso la scena ed è già finito nel mirino degli addetti allo scouting dei maggiori club europei. Che fosse forte lo si sapeva già quando era in Cina ma che fosse così completo è sorprendente anche per Giuntoli che lo è andato a prendere in Turchia ritenendolo un difensore “applicato”