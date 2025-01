Gazzetta - Kvara out, ma era destinato alla panchina senza infortunio

E così l’hanno fatta finita pure con il ballottaggio, ancor prima di cominciarlo, scrive la Gazzetta dello Sport nel raccontare delle assenze di Politano e Kvaratskhelia che salteranno la trasferta di Firenze: "In una squadra che sembra scomponibile, capace di rimodellare il 4-3-3 in una difesa a cinque, Leonardo Spinazzola toglie il completino dalla valigia, esce per un attimo dal mercato, mette assieme ciò che ricorda del suo passato remoto da laterale offensivo e prende aria, avendo messo assieme 269’ da agosto in qua".

Conte a Firenze dunque con un tridente insolito con Spinazzola che dovrà agire da incursore e da difensore, fondere l’una e l’altra fase, inventarsi un po’ Politano e un po’ Kvara per arrivare sino a Lukaku e non farlo sentire terribilmente solo. In ogni caso - racconta il quotidiano sportivo - Kvara comunque pareva consegnato alla panchina e poi nella rifinitura si è arreso ad un affaticamento muscolare.