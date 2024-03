Gazzetta - Kvaratskhelia come CR7: il significato della sua esultanza

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta l'esultanza di Kvaratskhelia in occasione del gol alla Juventus

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta l'esultanza di Kvaratskhelia in occasione del gol alla Juventus: "Khvicha è corso sotto la Curva B, per prendersi l’abbraccio del suo popolo in estasi. E ha allargato le braccia, facendo un gesto che può sembrare semplice ma che invece è un carico di speranza per il mondo napoletano. Kvaratskhelia esulta alla Ronaldo, con due mani: «io sto qui» sembra dire. Con orgoglio, con la voglia di fare ancora magie, di dare un calcio a una prima parte di stagione troppo brutta e una spinta alle ambizioni del Napoli".