Gazzetta - Kvaratskhelia sembra non gestire le forze, ma Spalletti ha capito una cosa

Nell'analizzare l'attacco del Napoli e le tante scelte per Luciano Spalletti, la Gazzetta dello Sport ha sottolineato anche un cambiamento nella gestione di Kvaratskhelia: "In realtà, inizialmente il georgiano sembrava non gestire al meglio le forze ma ora Spalletti sta iniziando ad aumentarne il minutaggio (nelle ultime 5 di campionato è uscito soltanto due volte prima della fine saltando in totale appena 13’) perché si è accorto che anche quando è stanco il georgiano resta capace di accelerazioni brucianti".